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Сегодня, 18:16

Дмитрий Андреев верит в «Оренбург»: «У клуба хорошие шансы сохранить место в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением о шансах команды на спасение от вылета из РПЛ.

«У «Оренбурга» хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. Есть клубы, которые выглядят гораздо хуже. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо», — сказал Андреев «СЭ».

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 17 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 3 очка, а от 12-й строчки, которая позволяет гарантировать место в РПЛ в сезоне-2025/26 — на 6 очков.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев считает, что «Факел» и «Пари НН» заслуживают вылета из РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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