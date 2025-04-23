Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев считает, что «Факел» и «Пари НН» заслуживают вылета из РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал «СЭ» главных претендентов на вылет из РПЛ по итогам сезона.

«У «Химок» хороший состав. Понятно, что финансовая ситуация давит, но, как по мне, это неплохая команда. Есть клубы похуже. Те же «Пари НН» и «Факел». Они заслуживают вылета больше», — сказал Андреев «СЭ».

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на 14-й строчке с 20 очками.