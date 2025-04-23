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Сегодня, 18:30

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев считает, что «Факел» и «Пари НН» заслуживают вылета из РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал «СЭ» главных претендентов на вылет из РПЛ по итогам сезона.

«У «Химок» хороший состав. Понятно, что финансовая ситуация давит, но, как по мне, это неплохая команда. Есть клубы похуже. Те же «Пари НН» и «Факел». Они заслуживают вылета больше», — сказал Андреев «СЭ».

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на 14-й строчке с 20 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Факел (Воронеж)
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Дмитрий Андреев верит в «Оренбург»: «У клуба хорошие шансы сохранить место в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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