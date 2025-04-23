Проданы все билеты на матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» объявил о том, что все билеты на матч красно-белых против ЦСКА в 26-м туре РПЛ проданы.

«Горячая поддержка заполненной «Лукойл Арены» уже помогла «Спартаку» одержать одну важную победу в этом сезоне. Надеемся, энергия болельщиков принесет успех красно-белым и на этот раз», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30. Домашний стадион красно-белых вмещает 45 360 человек.

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает третье место с 50 очками, ЦСКА идет на четвертой строчке с 48 очками. Лидером является «Краснодар» (55), на второй позиции — «Зенит» (53).