Орещук: «Норманн — приличное усиление для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное подписание бело-голубыми полузащитника Матиаса Норманна.

«Это очень сильное приобретение, если это так. Очень круто будет для «Динамо». Наконец-то Фомину и Захаряну не надо будет бегать и отбирать мячи, потому что без Шиманьского некому было в середине отбирать. Уход поляка был большой потерей, а если Норманна подпишут, то больше они приобретут, тогда Фомин и будет больше играть в своей манере, ему будет легче. Фомин, играющий в отборе, отличается от Фомина, который играет вперёд.

Норманн — приличное усиление для команды. В оборонительном плане однозначно он заменит Моро. В продвижении мяча вперед есть Захарян, но после этого подписания «Динамо» получит больше плюса, чем минуса», — сказал Орещук Metaratings.ru.

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Матиас Норманн проходит медосмотр в «Динамо», в клубе ждут результаты.