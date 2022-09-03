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Сегодня, 16:44

Орещук: «Норманн — приличное усиление для «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное подписание бело-голубыми полузащитника Матиаса Норманна.

«Это очень сильное приобретение, если это так. Очень круто будет для «Динамо». Наконец-то Фомину и Захаряну не надо будет бегать и отбирать мячи, потому что без Шиманьского некому было в середине отбирать. Уход поляка был большой потерей, а если Норманна подпишут, то больше они приобретут, тогда Фомин и будет больше играть в своей манере, ему будет легче. Фомин, играющий в отборе, отличается от Фомина, который играет вперёд.

Норманн — приличное усиление для команды. В оборонительном плане однозначно он заменит Моро. В продвижении мяча вперед есть Захарян, но после этого подписания «Динамо» получит больше плюса, чем минуса», — сказал Орещук Metaratings.ru.

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Матиас Норманн проходит медосмотр в «Динамо», в клубе ждут результаты.

 
Матиас Норманн. Норманн — топ-усиление для «Динамо». Главный вопрос — в его мотивации

 

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-normann-prilichnoe-usilenie-dlya-dinamo-fominu-i-zakharyanu-ne-nado-budet-begat-i-otbirat--1351997/

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Ф2(0)

16%

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Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
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Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Матиас Норманн
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
12
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
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Оренбург – Химки
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