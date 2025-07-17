Источник: ЦСКА предложил «Локомотиву» за Пиняева 8 миллионов евро

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sport Baza.

По сведениям источника, армейцы предложили за 20-летнего нападающего 8 миллионов евро. Отмечается, что ЦСКА очень настойчив в своем предложении.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.