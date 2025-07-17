Источник: ЦСКА предложил «Локомотиву» за Пиняева 8 миллионов евро
Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sport Baza.
По сведениям источника, армейцы предложили за 20-летнего нападающего 8 миллионов евро. Отмечается, что ЦСКА очень настойчив в своем предложении.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Источник: Sport Baza
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|2
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|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
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|0
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|
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|2
|
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|0
|1
|1
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|
13
|Динамо
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|0
|1
|1
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|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
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30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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