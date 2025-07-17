В «Метце» подтвердили интерес к Баринову

Спортивный директор «Метца» Фредерик Арпинона прокомментировал «СЭ» новость об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко Против».

«Мы были заинтересованы в Дмитрие Баринове, но не более», — сказал Арпинона «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 футболист провел 35 матчей за команду во всех турнирах и сделал 5 результативных передач.

Контракт Баринова с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.