Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об основном акционере клуба Романе Авдееве.

— Помните момент, когда вы поняли: Авдееву премьер-лига не особенно нужна?

— Отлично помню: мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно!

— По каким признакам?

— Не было радости от побед. Человек сидит в ложе — и устало смотрит на происходящее. Все на лице написано. Платит, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придется денег вкладывать... Ну а потом открытым текстом: вы что творите?!

— Через сколько туров?

— Когда мы почти уже выходили. На очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!»

— Что Игнашевич ответил?

— А что тут скажешь? Вот что мы «творим»? Да, тратим ваши деньги — пытаемся выигрывать!

— Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Пандемия, все отменили...

— Конечно! Просто счастье! А что потом было — не знаю. Я уже два года вне клуба.