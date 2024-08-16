Бывший реабилитолог «Атлетико» получил должность в «Ростове»

Испанский специалист Мануэль Сайабера назначен реабилитологом «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Сайабера работал в «Атлетико Мадрид» и других испанских клубах, а также в азиатских лигах.

«Ростов» после 4 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.