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Сегодня, 19:30

«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Оренбург» встретятся в 5-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ростов» и «Оренбург» встретятся в 5-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер» (доступен по подписке). Трансляцию, которая начнется за десять минут до игры, также можно смотреть на сайте телеканала на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

«Ростов» и «Оренбург» набрали по пять очков в четырех турах РПЛ-2024/25. В сезоне-2023/24 в матче первого круга между этими соперниками в Оренбурге была зафиксирована ничья (1:1), а во втором круге ростовчане одержали победу со счетом 2:1. В чемпионате «Ростов» занял седьмое место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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