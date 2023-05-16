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Бывший президент «Торпедо» Тукманов объяснил, почему клуб провел провальный сезон в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, почему команда провела провальный сезон в РПЛ.

«Провал «Торпедо» в текущем сезоне произошел из-за целого ряда ошибок со стороны руководящего состава клуба. Прежде всего, были допущены ошибки при комплектовании команды. Также на это повлияла чехарда в руководстве команды: за сезон она поменяла трех главных тренеров и генерального директора. Это все наложило определенный отпечаток.
Ведь каждый тренер приходит со своим собственным видением игры, со своими требованиями к футболистам. А у каждого специалиста они разные. Плюс ко всему само построение игры осталось на уровне Первой лиги. «Торпедо» во многих компонентах не соответствует элите российского футбола.
И самое главное, не было диалога между руководством «Торпедо» и самой командой. Чтобы такой контакт установить, нужно быть профессионалами в футболе, а не любителями. Проблемы как раз-таки отсюда. Нужно было вводить в совет директоров футбольных людей. Нельзя доверять футбольный клуб исключительно бизнесменам. Они эксперты в своих сферах: в строительстве, в банковском секторе. Но только не в футболе. Для принятия правильных решений важен голос профессионалов», — приводит RT слова Тукманова.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 27 матчах. За три тура до конца сезона автозаводцы лишились шанса на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148867-tukmanov-torpedo-proval
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Краснодар

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