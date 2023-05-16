Бывший президент «Торпедо» Тукманов объяснил, почему клуб провел провальный сезон в РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, почему команда провела провальный сезон в РПЛ.

«Провал «Торпедо» в текущем сезоне произошел из-за целого ряда ошибок со стороны руководящего состава клуба. Прежде всего, были допущены ошибки при комплектовании команды. Также на это повлияла чехарда в руководстве команды: за сезон она поменяла трех главных тренеров и генерального директора. Это все наложило определенный отпечаток.

Ведь каждый тренер приходит со своим собственным видением игры, со своими требованиями к футболистам. А у каждого специалиста они разные. Плюс ко всему само построение игры осталось на уровне Первой лиги. «Торпедо» во многих компонентах не соответствует элите российского футбола.

И самое главное, не было диалога между руководством «Торпедо» и самой командой. Чтобы такой контакт установить, нужно быть профессионалами в футболе, а не любителями. Проблемы как раз-таки отсюда. Нужно было вводить в совет директоров футбольных людей. Нельзя доверять футбольный клуб исключительно бизнесменам. Они эксперты в своих сферах: в строительстве, в банковском секторе. Но только не в футболе. Для принятия правильных решений важен голос профессионалов», — приводит RT слова Тукманова.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 27 матчах. За три тура до конца сезона автозаводцы лишились шанса на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.