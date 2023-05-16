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Малафеев вспомнил, как взял маленькую дочь на финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как взял свою маленькую дочь на финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс» (2:0).

«Мне кажется, это естественно. Тем более Аршавин тоже приехал с ребенком. Футболисты ЦСКА в 2005-м прибыли в Лиссабон без детей? Так они все молодые были. Это ведь круто, когда семьи находятся рядом с футболистами. Ты хочешь разделить свое счастье с близкими и играешь в том числе ради них. Дети выбежали на газон уже во время церемонии награждения. А сыну Аршавина, помню, глава УЕФА Мишель Платини вовсе повесил медаль на шею. Дочь Ксения была постарше — ей исполнилось пять лет», — приводит RT слова Малафеева.

«Зенит» выиграл Кубок УЕФА 15 лет назад, в мае 2008 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148938-malafeev-uefa-reindzhers
Вячеслав Малафеев
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
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