Березовский: «В «Динамо» были качественные игроки — Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет»

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о спаде в игре бело-голубых.

«Если сравнивать с тем, что было при Шварце, разница в игре налицо. Тогда команда более сыгранной выглядела. И были качественные футболисты — такие, как Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет. Но зато появляется много воспитанников. А молодые, как вы сами понимаете, не всегда стабильны, у них часто хорошие матчи сменяются посредственными. Несколько игр посмотрел — честно говоря, впечатления не очень», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в 27 матчах.