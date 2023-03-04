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4 марта, 23:51

Смородская: «Велик ли Дзюба? Я бы избегала таких формулировок»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала хет-трик нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я такого не ожидала. Велик ли Дзюба? Ну не велик, я бы избегала таких формулировок. Я бы сказала так — он в хорошей форме», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-velik-li-dzyuba-nu-ne-velik-ya-by-izbegala-takih-formulirovok/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Краснодар

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