Наумов о переходе Митая в «Локо»: «Клуб берет игроков, только чтобы выгодно продать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход защитника Марио Матая в московский клуб.

Соглашение с 19-летним албанцем рассчитано на 5 лет.

«Этот трансфер вписывается в ту программу, которую объявил еще Рангник — покупка молодых неизвестных футболистов с целью продажи в Европу, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Клуб берет игроков не для того, чтобы давать результат, а только чтобы можно было выгодно продать».

Также экс-президент железнодорожников отреагировал на то, что Митай получил 12-й номер.

«Ого, вы меня просто ошарашили. Ничего себе, вот они там дают. Этот номер же нельзя никому не давать. Творится что-то непонятное. Приходят люди, которые ничего не знают о клубе. Так нельзя», — сказал он.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.