Божович — о Личке: «Никто не добивался успеха с «Динамо». Не верю, что он будет бороться за чемпионство»
Экс-тренер «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал назначение Марцела Лички в московский клуб.
«Жду ли от Лички успеха в «Динамо»? Нет. Никто не добивался успеха с «Динамо». Шварц? Для «Динамо» успех только первое место, скажем, второе. Шварц был и ушёл, после него ничего не осталось. То есть не верю, что Личка будет бороться за чемпионство с «Динамо»? Нет», — цитирует Божовича Metaratings.
Личка стал главным тренером «Динамо» в июне. Ранее он возглавлял «Оренбург». В прошедшем сезоне бело-голубые с 45 очками заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
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