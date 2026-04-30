Попов раскритиковал европейцев: «Некоторые делают вид, что не помнят российские команды. Они врут»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» раскритиковал европейцев за отношение к российским клубам.

— Аршавин недавно сказал, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

— «Спартак» — топ-клуб. Вспомните: в Испании «Барселона» много лет не выигрывала, в Италии «Интер» — тоже. Они же не перестали быть топ-клубами? «Манчестер Юнайтед» сколько лет не становится чемпионом? Он не топ-клуб?

В любой стране мира, если попросить пять человек назвать три-четыре российские команды, среди них обязательно будет «Спартак». В Азербайджане, Румынии, Болгарии, Сербии... Везде! «Спартак» сделали люди — Романцев, Титов и другие поколения. Поэтому он и сейчас остается топ-клубом.

— В Европе помнят российские команды? Даже несмотря на отстранение России?

— Конечно, помнят. Некоторые делают вид, что не помнят. Но они врут.

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max