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ISU предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

Еще 13 российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам, сообщает пресс-служба организации.

В одиночном катании статус получили Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников.

В танцах на льду нейтральный статус получили Алексей Столяров и Полина Жарова, а также Таисия Шепталина и Владислав Михайлов. В парном катании статус предоставлен Степану Маришину.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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Фигурное катание
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