Еще 13 российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам, сообщает пресс-служба организации.

В одиночном катании статус получили Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников.

В танцах на льду нейтральный статус получили Алексей Столяров и Полина Жарова, а также Таисия Шепталина и Владислав Михайлов. В парном катании статус предоставлен Степану Маришину.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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