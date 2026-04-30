Кузнецов считает «Зенит» фаворитом матча против ЦСКА: «Армейцы буксуют»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом».

«Зенит» — фаворит в этой игре. Они набрали ход, а ЦСКА буксует. Когда армейцы находятся в таком состоянии, петербуржцы обязаны выигрывать. Мы же видим игры с участием ЦСКА. То, что задумывают, получается плохо. Пропускают практически в каждом матче, а когда нужно сравнивать счет, в командной игре возникают проблемы. В этой игре я считаю фаворитом «Зенит», — сказал Кузнецов «СЭ».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 2 мая. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Давид Петросян