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Аленичев о смерти Ярцева: «Нет слов, не верится просто»

Аленичев выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил соболезнования в связи со смертью тренера Георгия Ярцева.

«Это был с большой буквы великий, добродушный человек, который в 1996 году с нами, с детским садом, в который никто не верил, сделал практически невозможное, буквально 4 дня назад был в Питере всей спартаковской командой и тут такая новость шокирующая. Нет слов, не верится просто», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-alenichev-yartsev-by-l-s-bol-shoj-bukvy-velikim-i-dobrodushny-m-chelovekom/
Дмитрий Аленичев
Георгий Ярцев
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