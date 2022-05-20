Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой».

Встреча состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

«В большей степени игра на выживание, — приводит слова Широкова «Чемпионат». — В хоккее это называется зеленым дерби. Здесь может быть то же самое. Я не знаю, в футболе есть такое или нет. Там не помню, какой основной цвет. Соседние регионы. Для них важно друг другу не уступить. А здесь получается встреча за место в РПЛ«.

Экс-полузащитник ожидает интересного матча.

«Должно быть интересно! Интересным матч будет за счет интриги. Вряд ли футбол там получится какой-то, исходя из того, во что команды играют. Но интрига — уже хорошо, чтобы напрямую не вылететь. Лучше сыграть со «СКА- Хабаровск», чем вылететь напрямую», — сказал он.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.