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Широков о матче «Рубин» — «Уфа»: «Игра на выживание. В хоккее это называется зеленым дерби»

Широков назвал матч между «Рубином» и «Уфой» игрой на выживание
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой».

Встреча состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

«В большей степени игра на выживание, — приводит слова Широкова «Чемпионат». — В хоккее это называется зеленым дерби. Здесь может быть то же самое. Я не знаю, в футболе есть такое или нет. Там не помню, какой основной цвет. Соседние регионы. Для них важно друг другу не уступить. А здесь получается встреча за место в РПЛ«.

Экс-полузащитник ожидает интересного матча.

«Должно быть интересно! Интересным матч будет за счет интриги. Вряд ли футбол там получится какой-то, исходя из того, во что команды играют. Но интрига — уже хорошо, чтобы напрямую не вылететь. Лучше сыграть со «СКА- Хабаровск», чем вылететь напрямую», — сказал он.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700413-shirokov-o-rubin-ufa-match-za-mesto-v-rpl-v-hokkee-eto-nazyvaetsya-zelyonym-derbi.html
Роман Широков
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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