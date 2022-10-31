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Экс-игрок «Рубина» Чижек: «Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Рубина» Томас Чижек рассказал о сильных качествах бывшего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.

«Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег. Он всегда умел идеально подготовить команду к любому сопернику. В этом его сила. Он хорошо чувствовал слабые и сильные качества соперника, мог нам объяснить, что делать, где больше атаковать, а когда стоит сделать акцент на оборону. Такие вещи он очень хорошо передавал», — сказал Чижек Metaratings.ru.

Под руководством Бердыева казанский клуб дважды становился чемпионом России, а сам Бердыев был признан лучшим тренером 2009 года по версии Российского футбольного союза.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-rubina-chizhek-berdyev-otlichnyy-trener-ochen-silnyy-strateg-1400226/
Томаш Чижек
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
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6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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