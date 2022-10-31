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Сегодня, 19:30

Бородюк — о результатах «Торпедо»: «Свалить все только на тренеров неправильно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» высказался о

результатах команды.

— Оправдано ли назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера?

— Это вопрос к руководству. Руководство должно в этом плане нести ответственность. Свалить все только на тренеров неправильно. Работу тренера можно оценить только по окончании сезона. Плюс определенную ответственность должны нести футболисты.

— В каком плане?

— Нужно убрать пиар и нефутбольные моменты, а выйти на поле и победить. Надо сначала выиграть, а потом говорить. Сделай дело и дай интервью.

— Вы намекаете на кого-то конкретно?

— Нет, ни на кого конкретно. Футболисты же дают интервью, говорят, мы выйдем и обыграем их. Но вы сначала обыграйте, а потом говорите. Нужно убрать ненужный пиар.

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. Под руководством Талалаева команда проиграла три матча чемпионата России с одинаковым счетом 0:1, но победила ЦСКА в Кубке России.

Александр Бородюк
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
0
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Бородюк ответил на вопрос, считает ли он «Локомотив» конкурентом «Торпедо»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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