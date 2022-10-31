Бородюк — о результатах «Торпедо»: «Свалить все только на тренеров неправильно»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» высказался о

результатах команды.

— Оправдано ли назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера?

— Это вопрос к руководству. Руководство должно в этом плане нести ответственность. Свалить все только на тренеров неправильно. Работу тренера можно оценить только по окончании сезона. Плюс определенную ответственность должны нести футболисты.

— В каком плане?

— Нужно убрать пиар и нефутбольные моменты, а выйти на поле и победить. Надо сначала выиграть, а потом говорить. Сделай дело и дай интервью.

— Вы намекаете на кого-то конкретно?

— Нет, ни на кого конкретно. Футболисты же дают интервью, говорят, мы выйдем и обыграем их. Но вы сначала обыграйте, а потом говорите. Нужно убрать ненужный пиар.

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. Под руководством Талалаева команда проиграла три матча чемпионата России с одинаковым счетом 0:1, но победила ЦСКА в Кубке России.