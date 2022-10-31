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Сегодня, 19:45

Бородюк считает преждевременным говорить о вылете «Торпедо» из РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга для московской команды.

— Вы видите «Торпедо» главным претендентом на вылет сейчас?

— Рано говорить об этом после 15 тура. Здесь нет большого отрыва, поэтому после первого круга рано делать выводы. «Торпедо» будет играть с прямыми конкурентами во втором круге. После этого все встанет на свои места. Если они победят в этих играх, то все будет нормально. Две победы — и команда спасается из зоны вылета. Сейчас у команды будут «Крылья» и «Зенит». «Торпедо» не нужно будет настраивать на матч с «Зенитом», а «Зенит» надо будет.

— В чем вы видите причины отсутствия результата у команды?

— Мне сложно говорить об этом со стороны. Нужно это спрашивать у руководства клуба. Согласен, что про адаптацию к лиге уже не может быть речи. Ребята прошли адаптацию к РПЛ, это видно по играм. В физическом плане команда выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, нужны усиления нескольких позиций. Возможно, не хватает забавного нападающего.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
1
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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