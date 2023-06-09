Тарасов: «Иностранцы «Зенита» делают большой вклад в развитие российского футбола»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал корреспонденту «СЭ» пятое чемпионство «Зенита» подряд в РПЛ.

«Хочу отметить «Зенит». У них все иностранцы приносят пользу и делают большой вклад в развитие российского футбола. И трансферы, которые проводит команда из года в год. Поэтому они лучшая команда в России и чемпионы из года в год», — сказал Тарасов «СЭ».

«Зенит» набрал 70 очков в 30 матчах РПЛ и стал чемпионом сезона-2022/23.