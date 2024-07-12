Жоаозиньо — о возвращении Смолова и Газинского в «Краснодар»: «Они не старые»
Экс-полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии «СЭ» отреагировал на возвращение в клуб Федора Смолова и Юрия Газинского.
«Они не старые. Надеюсь, что они будут показывать хороший футбол и помогут команде. Связывался ли со мной «Краснодар»? Нет-нет», — сказал Жоаозиньо «СЭ».
Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 34-летний форвард провел 34 матча за бело-голубых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.
В сезоне-2023/24 Газинский длительное время восстанавливался от травмы плеча, футболист провел 8 матчей за «Урал» и не отличился результативными действиями. 34-летний хавбек покинул клуб из Екатеринбурга по окончании срока контракта в начале июля.
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|0
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13
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|0
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|0
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14
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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