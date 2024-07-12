В «Спартаке» назвали слухами новость об интересе клуба к вингеру «Спортинга» Тринкану
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Спортинга» Франциско Тринкану.
Ранее в Telegram-канале «Хроники «Спартака» появилась информация о том, что красно-белые рассматривали вариант с подписанием 24-летнего португальца.
— Сообщалось, что до Барко «Спартак» изучал возможность приобретения Тринкана, но клуб отказался от этой инициативы.
— Вынужден еще раз сказать, что не комментирую слухи по поводу несостоявшихся переговоров, идей, инсайдов. Если будет конкретный вышедший на финишную прямую вариант с игроком, мы вам расскажем.
В сезоне-2023/24 Тринкан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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3
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4
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7
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8
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9
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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