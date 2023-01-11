Юри Алберто поблагодарил «Зенит» после перехода в «Коринтианс»

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто попрощался с клубом из Санкт-Петербурга.

Во вторник, 10 января «Коринтианс» выкупил 21-летнего бразильца у сине-бело-голубых.

«Спасибо, «Зенит», — написал у себя в соцсетях футболист.

«Зенит» купил Алберто у «Интернасьоналя» в январе 2022 года, он забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

В июле 2022 года форвард перешел в «Коринтианс» на правах аренды, а 10 января 2023 года он стал полноценным игроком бразильского клуба. Алберто заключил контракт с новой командой до конца 2027 года.