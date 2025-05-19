Алдонин вспомнил, как смог пережить гибель отца
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» рассказал, кто помог ему пережить гибель отца в начале 2005 года.
— В ЦСКА я перешел зимой 2004 года, — рассказывает Алдонин. — Президент «Ротора» Владимир Горюнов знал о моей мечте сыграть в Лиге чемпионов, поэтому отпустил в армейский клуб, который не скрывал своих амбиций. Глядя на то, какую трансферную политику проводил Евгений Гинер, какой состав подбирался, я понимал, что нам по силам отобраться в главный европейский клубный турнир. Единственное — так получилось, что договаривался я с Валерием Газзаевым, а перешел уже в команду Артура Жорже.
— А летом 2004-го Газзаев вернулся.
— Да. Результаты у команды были не очень хорошие, и руководство клуба решило вновь пригласить Газзаева.
— Как вы тогда восприняли эту рокировку?
— В принципе был наслышан о методах Георгича. Ходили мифы о его неслабых нагрузках на сборе в Кисловодске. Как он всех загонял в бассейн, топил кого-то тапком... Но мне довелось играть под руководством уже несколько другого Газзаева. Он изменился. Стал более гибким. Возможно, понимал, что с легионерами (Карвалью, Вагнером, Оличем) нужно вести себя демократичнее. В общем, возобладал, скажем так, европейский подход.
— В итоге ваша мечта осуществилась.
— Да, но нам надо было пройти в квалификации «Нефтчи» и «Рейнджерс». И тогда наш еврокубковый путь совпал с моей личной трагедией. У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча в Баку. И я вместо того, чтобы поехать на игру с «Нефтчи», полетел в Крым на похороны отца...
— Как потом выходили из этого тяжелейшего состояния?
— Спасибо руководству клуба, тренерам, болельщикам. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым. И вот так вот за счет работы, матчей и мечты попасть в Лигу чемпионов я выбирался. Прошли «Нефтчи» и «Рейнджерс» во многом благодаря голам Вагнера Лав.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
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2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0