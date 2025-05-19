Алдонин вспомнил, как смог пережить гибель отца

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» рассказал, кто помог ему пережить гибель отца в начале 2005 года.

— В ЦСКА я перешел зимой 2004 года, — рассказывает Алдонин. — Президент «Ротора» Владимир Горюнов знал о моей мечте сыграть в Лиге чемпионов, поэтому отпустил в армейский клуб, который не скрывал своих амбиций. Глядя на то, какую трансферную политику проводил Евгений Гинер, какой состав подбирался, я понимал, что нам по силам отобраться в главный европейский клубный турнир. Единственное — так получилось, что договаривался я с Валерием Газзаевым, а перешел уже в команду Артура Жорже.

— А летом 2004-го Газзаев вернулся.

— Да. Результаты у команды были не очень хорошие, и руководство клуба решило вновь пригласить Газзаева.

— Как вы тогда восприняли эту рокировку?

— В принципе был наслышан о методах Георгича. Ходили мифы о его неслабых нагрузках на сборе в Кисловодске. Как он всех загонял в бассейн, топил кого-то тапком... Но мне довелось играть под руководством уже несколько другого Газзаева. Он изменился. Стал более гибким. Возможно, понимал, что с легионерами (Карвалью, Вагнером, Оличем) нужно вести себя демократичнее. В общем, возобладал, скажем так, европейский подход.

— В итоге ваша мечта осуществилась.

— Да, но нам надо было пройти в квалификации «Нефтчи» и «Рейнджерс». И тогда наш еврокубковый путь совпал с моей личной трагедией. У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча в Баку. И я вместо того, чтобы поехать на игру с «Нефтчи», полетел в Крым на похороны отца...

— Как потом выходили из этого тяжелейшего состояния?

— Спасибо руководству клуба, тренерам, болельщикам. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым. И вот так вот за счет работы, матчей и мечты попасть в Лигу чемпионов я выбирался. Прошли «Нефтчи» и «Рейнджерс» во многом благодаря голам Вагнера Лав.