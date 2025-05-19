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Алдонин вспомнил, как смог пережить гибель отца

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» рассказал, кто помог ему пережить гибель отца в начале 2005 года.

— В ЦСКА я перешел зимой 2004 года, — рассказывает Алдонин. — Президент «Ротора» Владимир Горюнов знал о моей мечте сыграть в Лиге чемпионов, поэтому отпустил в армейский клуб, который не скрывал своих амбиций. Глядя на то, какую трансферную политику проводил Евгений Гинер, какой состав подбирался, я понимал, что нам по силам отобраться в главный европейский клубный турнир. Единственное — так получилось, что договаривался я с Валерием Газзаевым, а перешел уже в команду Артура Жорже.

— А летом 2004-го Газзаев вернулся.

— Да. Результаты у команды были не очень хорошие, и руководство клуба решило вновь пригласить Газзаева.

— Как вы тогда восприняли эту рокировку?

— В принципе был наслышан о методах Георгича. Ходили мифы о его неслабых нагрузках на сборе в Кисловодске. Как он всех загонял в бассейн, топил кого-то тапком... Но мне довелось играть под руководством уже несколько другого Газзаева. Он изменился. Стал более гибким. Возможно, понимал, что с легионерами (Карвалью, Вагнером, Оличем) нужно вести себя демократичнее. В общем, возобладал, скажем так, европейский подход.

— В итоге ваша мечта осуществилась.

— Да, но нам надо было пройти в квалификации «Нефтчи» и «Рейнджерс». И тогда наш еврокубковый путь совпал с моей личной трагедией. У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча в Баку. И я вместо того, чтобы поехать на игру с «Нефтчи», полетел в Крым на похороны отца...

— Как потом выходили из этого тяжелейшего состояния?

— Спасибо руководству клуба, тренерам, болельщикам. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым. И вот так вот за счет работы, матчей и мечты попасть в Лигу чемпионов я выбирался. Прошли «Нефтчи» и «Рейнджерс» во многом благодаря голам Вагнера Лав.

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 20.30 мск

Алдонин: «С иронией воспринял задачу Газзаева попасть в финал Кубка УЕФА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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