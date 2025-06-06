Дуду рассказал, как вышел на поле в минус 17 в Казани: «Думал: Господи, хочу домой!»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях о русской зиме.

— Первая зима в России для бразильцев — экстрим?

— Когда было холодно, одевались тепло и сидели дома. Хорошо, что у вас в стране есть отопление — в Бразилии такого нет. Холод для нас — это реально больно. Помню матч, кажется, в Казани, где было минус 17 по ощущениям. Думал: Господи, хочу домой! Но все равно вышел играть.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.