В РУСАДА объяснили выбор футболистов для прохождения допинг-контроля

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, как происходит процедура выбора футболистов для прохождения допинг-контроля.

«Спортсмены могут отбираться для прохождения процедуры допинг-контроля по жребию, когда инспектор проводит жеребьевку, например, среди игроков, заявленных в стартовом составе, а также среди запасных», — приводит ответ пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Ранее сообщалось, что в апреле РУСАДА протестировало по четыре футболиста «Химок» и «Пари НН», а также по два игрока «Спартака» и махачкалинского «Динамо».