Дуду — о карьере Акинфеева в ЦСКА: «На его месте я бы тоже никуда не уходил»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

— Акинфеев недавно провел 900-й матч в карьере.

— Он настоящая легенда! Играть столько лет за один клуб и показывать высокий уровень — это невероятно. Игорь может дойти и до отметки 1000 матчей.

— Вас удивляет, что он так и не поиграл в Европе?

— На его месте я бы тоже никуда не уходил. Ты живешь в большой стране, выступаешь за сильный клуб. В конце концов ты идол для фанатов, хорошо зарабатываешь. Зачем что-то менять? Если бы я был успешен в «Витории» и моя семья ни в чем не нуждалась, я бы остался.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих 39-летний вратарь завоевал 22 трофея.