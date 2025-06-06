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6 июня 2025, 14:30

Дуду — о карьере Акинфеева в ЦСКА: «На его месте я бы тоже никуда не уходил»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

— Акинфеев недавно провел 900-й матч в карьере.

— Он настоящая легенда! Играть столько лет за один клуб и показывать высокий уровень — это невероятно. Игорь может дойти и до отметки 1000 матчей.

— Вас удивляет, что он так и не поиграл в Европе?

— На его месте я бы тоже никуда не уходил. Ты живешь в большой стране, выступаешь за сильный клуб. В конце концов ты идол для фанатов, хорошо зарабатываешь. Зачем что-то менять? Если бы я был успешен в «Витории» и моя семья ни в чем не нуждалась, я бы остался.

Дуду.«Когда останавливали полицейские, я звонил знакомому генералу...» Дуду — о России, ЦСКА и премиальных

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих 39-летний вратарь завоевал 22 трофея.

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Игорь Акинфеев
Эдуардо Перейра Родригес (Дуду)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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