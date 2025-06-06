Дуду — о карьере Акинфеева в ЦСКА: «На его месте я бы тоже никуда не уходил»
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.
— Акинфеев недавно провел 900-й матч в карьере.
— Он настоящая легенда! Играть столько лет за один клуб и показывать высокий уровень — это невероятно. Игорь может дойти и до отметки 1000 матчей.
— Вас удивляет, что он так и не поиграл в Европе?
— На его месте я бы тоже никуда не уходил. Ты живешь в большой стране, выступаешь за сильный клуб. В конце концов ты идол для фанатов, хорошо зарабатываешь. Зачем что-то менять? Если бы я был успешен в «Витории» и моя семья ни в чем не нуждалась, я бы остался.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих 39-летний вратарь завоевал 22 трофея.
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7
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8
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9
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|Динамо – Кр. Советов
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|Рубин – Краснодар
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