В Госдуме РФ пройдет встреча с РФС по ситуации с «Химками»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» сообщил о проведении встречи с руководством РФС по ситуации с «Химками».

«Встречаемся 1 октября с РФС, вчера обсудили это с Максимом Митрофановым. Они также заинтересованы в разрешении ситуации, она никому не нравится. Обсудим вопрос по ситуации с «Химками», — сказал Свищев «СЭ».

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.