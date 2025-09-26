Агкацев вошел в пятерку самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих вратарей вне топ-5 лиг Европы.

На пятом месте расположился голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, стоимость которого оценили в 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил девять мячей и четырежды отыграл на ноль.

Лидером рейтинга стал Анатолий Трубин из «Бенфики», оцененный в 46,6 миллиона евро. Также в тройку вошли Роум Джейден Овусу-Одуро из «АЗ» (21,8) и Диогу Кошта («Порту», 20,5).