Бывший нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту в интервью «СЭ» рассказал, как работал с полузащитником Зелимханом Бакаевым в период Рамадана.

— Ваноли рассказывал, что Зелимхан Бакаев пропустил один матч из-за Рамадана. Расскажите о работе с Зелимханом в этот период.

— Это был интересный опыт, потому что Рамадан — особый период для мусульман. Я не исповедую ислам, но мы должны уважать все культуры и религии и знать, как работать в этот особый и чувствительный момент. Зелимхан постился и раньше, поэтому определенное понимание по взаимодействию у нас было. Мы лишь извлекли уроки и обозначили моменты, которые было необходимо доработать.

Бакаев соблюдал все наши рекомендации. В три часа у него был ранний завтрак. Но, между прочим, в период Рамадана — с 2 апреля по 1 мая — его признали лучшим игроком месяца! Было приятно, что его игра не только не ухудшилась, а вышла на тот уровень, который отметили болельщики. Вместе с ним мы проделали отличную работу.