В РФС надеются, что разговоры о бойкоте Суперкубка России закончатся

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что надеется, что разговоры о бойкоте Суперкубка России закончатся.

— Тема с Суперкубком уже столько мусолится. Это замечательный пиар и помощник для старта сезона. Но решение принято, Суперкубок состоится в Санкт-Петербурге. Очень жду этой игры. Надеюсь, все эти разговоры о бойкоте закончатся.

— Вы верите, что «Спартак» приедет?

— Конечно. Я не понимаю, как футболисты могут не играть.

— Была информация, что решение РФС связано с деятельностью «Спартака». Якобы красно-белые слишком нагнетали обстановку.

— Я не могу комментировать решения членов бюро исполкома. Могу только предположить, что это могло повлиять. Но объективно — Санкт-Петербург был фаворитом.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».