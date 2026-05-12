Погребняк заявил, что у «Краснодара» нет шансов на чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о победе «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Если бы Боселли и другие футболисты реализовали хоть один из моментов, мы бы сейчас об этом не говорили, — вот вам и причина. Надо было просто забить гол, тогда чемпион был бы другой, а так «Зенит» — чемпион. «Краснодару» не следовало бежать вперед. Конечно, они хотели победить и решить судьбу чемпионата, но в итоге пропустили второй гол. Сохранив ничью, шансов на титул было бы чуть больше, теперь их нет вообще», — сказал Погребняк «СЭ».

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

(Давид Петросян)

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