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Сегодня, 16:45

Нападающий Максименко — о переходе в «Урарту»: «Основной причиной переезда в Армению являлось участие в еврокубках»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Урарту» Артем Максименко объяснил «СЭ», почему этим летом перешел из «Урала» в армянский клуб.

— Основной причиной перехода в Армению являлось участие в еврокубках, — сказал Максименко «СЭ». — Очень хотелось забраться как можно дальше сначала в Лиге чемпионов, потом в Лиге конференций. Что может быть лучше, чем играть два раза в неделю? Любой футболист это подтвердит.

— Чем отличается футбол в Армении от футбола в России?

— В чемпионате Армении специфическая игра, достаточно закрытая. В матчах становится важным фактор первого гола.

Максименко перешел в «Урарту» в июле 2023 года и подписал контракт с клубом на один год.

В сезоне-2023/24 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за армянскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Футбол
ФК Урал
ФК Урарту
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Источник: «Сан-Паулу» интересуется защитником «Зенита» Ренаном
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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