Источник: «Сан-Паулу» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

«Сан-Паулу» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Роберту Ренану, утверждает бразильский журналист Габриэль Са.

По информации источника, в «Сан-Паулу» интересуются ходом переговоров «Зенита» с «Интернасьоналом», о которых сообщалось ранее. «Сан-Паулу» может также попытаться сделать предложение российскому клубу.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.