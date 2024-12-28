Джанашия об «Акроне»: «Хорошо отношусь к тому, что в РПЛ есть еще один частный клуб»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру «Акрона» в текущем сезоне РПЛ.

«Я очень хорошо отношусь к тому, что теперь в РПЛ есть еще один частный клуб. И то, что Дзюба за него забивает, это тоже хорошо. Он показывает, как надо забивать молодым. Артем опытный футболист, провел много игр за свою карьеру. Он же не вчера родился. Знает, где надо открываться, как надо открываться и как надо бить. Поэтому он и забивает», — приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

Тольяттинский клуб после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Заура Тедеева набрала 22 очка. Сезон-2024/25 — первый для «Акрона» в РПЛ.