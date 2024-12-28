Московское «Динамо» продлило контракт с 18-летним хавбеком Александровым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Александровым. Соглашение рассчитано до конца 2027 года.

18-летний россиянин в этом сезоне провел 3 матча за основную команду бело-голубых.

Также на его счету 18 игр за «Динамо-2», в которых он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.