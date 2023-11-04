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Сегодня, 21:30

Никонов: «С Ташуевым «Факел» может подняться в первую восьмерку РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Факела» Вадим Никонов отреагировал на победу команды над «Ахматом» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«С Ташуевым «Факел» может подняться даже выше. Команду возглавил опытный тренер. Ребята играют очень достойно. Болельщики ходят на домашний стадион. В команде всегда был хороший климат. У «Факела» есть перспективы», — приводит слова Никонова «Спорт День за Днем».

«Факел» с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда дома примет ЦСКА.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Вадим Никонов
Сергей Ташуев
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Гаджиев считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак» в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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