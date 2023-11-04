Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Краснодара» станет показательным

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых в матче 14-го тура РПЛ против Балтики (2:0).

«Матч с «Балтикой» оказался не самым интересным к просмотру. У «Зенита» более квалифицированные футболисты, поэтому они все-таки смогли дожать. Все решится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Это будет показательный матч. Или «Зенит» отрывается, или «Краснодар» останется реальным конкурентом до конца чемпионата», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. В следующем туре «Зенит» 11 ноября на своем поле примет «Краснодар».