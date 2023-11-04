Гаджиев считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак» в матче РПЛ
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что у «Локомотива» больше шансов на победу в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».
«Локомотив» показывает более надежный футбол. Не скажу, что лучше, но у них нет таких перепадов. Поэтому «Спартаку» будет труднее, чем железнодорожникам», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 5 ноября, начало — в 19.30 по московскому времени.
Источник: Vprognoze
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|5.11
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