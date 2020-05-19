Бывший нападающий «Динамо» и «Рубина» Дмитрий Отставнов рассказал, как ему удалось попасть в основной состав на матч премьер-лиги против ЦСКА. По словам игрока, он пришел на одну из тренировок с похмелья.

— Получилось прикольно. Когда я попал в главную команду «Рубина», начал очень много тренироваться — утром и вечером нон-стопом. Но на игры меня не ставили, — рассказал Отставнов. — Мне это надоело, думаю: «Пошли все нафиг!» Пошел в ночной клуб, жестко напился. Потом пришел на тренировку, и был там лучшим — всех отвозил. Мне говорят: «Готовься, ты в стартовом составе с ЦСКА». Это что-то паранормальное.

— Есть объяснение?

— Я как деревом был, так деревом и остался (улыбается). Говорят, что надо тысячу раз меч наточить, чтобы он был острым. Я думаю, это фигня. Мне эти дополнительные тренировки не помогли никак. Я всегда все делал со всей ответственностью, но техника не улучшалась. Можешь полдня бить штрафные, но не прибавить в этом компоненте ни на грамм. Я круче всех только головой играю, наверху вообще соперников не замечал. У меня еще лоб большой, бью точно. А вместо дополнительных тренировок лучше отдохнуть, восстановиться. Выкладываться надо на командной тренировке. Если бы дополнительными занятиями можно было повысить качество игры, у нас бы одни Месси были.

— Как вам в стартовом составе с похмелья?

— Ну, я же не перед игрой, а за четыре дня до нее. Это 29-й тур, ответственный матч, мы с «Динамо» боролись за еврокубки.

— Ту встречу «Рубин» проиграл. Каково было противостоять Игнашевичу и братьям Березуцким — сильнейшим защитникам страны?

— Если честно, меня трясло за три дня до игры, во время матча и неделю после него. Перед встречей я вообще почти не спал. Не помню, как добрался до стадиона и как переодевался, потому что очень сильно нервничал. В итоге просто не воспользовался своим шансом. Тогда я второй раз понял, что такое настоящий футбол. Первый раз это случилось, когда за «Динамо» вышел против «Металлиста» в Харькове — на трибунах было 23 тысячи зрителей. Все остальное, что было у меня в России — по мне это не футбол. (Константин Алексеев)

Отставнов завершил карьеру в 25 лет и сейчас работает курьером.

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