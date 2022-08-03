Чинквини: «Не знаю, сыграет ли еще Кокорин за «Фиорентину». Все очень плохо»

Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини оценил положение нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». По его мнению, 31-летний россиянин находится в сложнейшей ситуации во флорентийском клубе.

«Для Кокорина наступил очень непростой момент, — приводит слова Чинквини «РБ Спорт». — Александр в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему так получилось. Я много думал об этом. Я считал его действительно хорошим игроком, но я не знаю, почему в итоге все пришло к настолько плохой ситуации. Сейчас все очень, очень плохо, с этим нельзя спорить. Если у него есть какой-то другой вариант продолжения карьеры, для его карьеры будет лучше согласиться на этот вариант«.

Итальянец считает, что на данный момент главный вопрос не в деньгах, а в дальнейшей карьере нападающего.

«Вопрос в том, вернется ли Кокорин в футбол. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил играть, потому что нынешняя ситуация для него — сплошное разочарование. Не знаю, сыграет ли еще Кокорин за «Фиорентину». Все очень плохо», — сказал он.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.