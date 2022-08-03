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Судейство

Сегодня, 13:25

Газзаев считает, что для платных обращений в ЭСК у российских судей низкая квалификация

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Газзаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Если подавать жалобу, то надо делать это обоснованно. В чем сегодня возникает проблема? Сегодня судьи допускают результативные ошибки во время матча, которые влияют на ход игры. У нас есть система ВАР, которая просматривает эпизоды. Сидят три арбитра ВАР, три арбитра непосредственно проводят матч, и один судья у нас запасной. Итого семь арбитров. Для чего они тогда там находятся? Значит, судьи, которые просматривают ВАР и проводят матч, низкой квалификации, если совершается такое количество ошибок. Поэтому клубы вынуждены платить за то, чтобы рассмотрели ту или иную апелляцию, связанную с судейскими ошибками. Такая прерогатива существует. Швейцарский арбитражный суд Лозанны, если клуб подает жалобу, рассматривает ее только в том случае, если она только оплачивается. Если мы пишем жалобу в арбитражный суд Лозанны, то это обязательно сопровождается взносами. Это платная структура, которая выполняет обращение истца. Поэтому ЭСК сегодня пошла по тому же пути. Но все это связано исключительно с судейскими ошибками. Но тут тогда надо понимать, для чего у нас существует ВАР и судьи. У них низкая квалификация, если они допускают результативные ошибки», — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев отметил, что судьи очень долго просматривают эпизоды, несмотря на помощь ВАР.

«Иногда мы с вами наблюдаем, что ВАР и судья на поле примерно 4-5 минут просматривают эпизод с нарушением правил, а потом выносят решение. Хотя это должно происходить практически в режиме онлайн, потому что судья всегда на связи с ВАР и должен быстро принимать решение. У нас так не работает. Посмотрите, сколько у нас остановок матча. О какой квалификации наших судей можно говорить, если они не могут принять решение с учетом помощи ВАР? Это смешно даже. Чтобы платить сегодня деньги в ЭСК, судьи должны быть высокой квалификации. Я поддерживаю заявления от клубов, потому что они и игроки страдают за грубые и несправедливые ошибки», — добавил Газзаев «СЭ».

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

РПЛ
Валерий Газзаев
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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7
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