Терюшков: «Мне позвонили и сказали, что Глушаков перейдет в «Динамо». Я посмеялся»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к полузащитнику команды Денису Глушакову. Он признался, что его повеселил слух о переходе 35-летнего россиянина в московский клуб.
«Мне как-то позвонили и сказали, что Глушаков якобы вот-вот перейдет в «Динамо», — приводит слова Терюшкова РИА «Новости Спорт». — Я посмеялся. Если же «Динамо» или другой клуб захочет приобрести Глушакова, то у него такая возможность будет. Еще при подписании контракта мы договорились с Денисом, что без проблем его отпустим. Сейчас он комфортно чувствует себя в «Химках» и никуда уходить не планирует».
Он ответил, переживает ли, что полузащитник может покинуть подмосковный клуб.
«Во время диалога с Глушаковым мы достигли в том числе и понятийных договоренностей. Мы доверяем друг другу. Когда мужчины жмут друг другу руки, то нарушить договоренность не представляется возможным. Денис из года в год еще будет играть на высоком уровне. Он — уникальный игрок», — сказал Терюшков.
В прошедшме сезоне Глушаков забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 31 матче за «Химки». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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