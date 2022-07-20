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Сегодня, 17:34

Бывший игрок «Зенита» заявил, что большое количество бразильце в составе может стать проблемой

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал последние трансферные новости из клуба из Санкт-Петербурга.

— Никто до конца не понимает, как бразильцы поведут себя в одной команде в таком количестве. Не получится ли у них какая-то своя отдельная команда...

Это спрогнозировать тяжело, даже если в руководстве клуба анализировали прошлое этих футболистов.

Бразильцы в целом позитивные и веселые люди, но в футболе команда из менее квалифицированных футболистов может победить команду более мастеровитых, если она будет более дисциплинированнее соперника.

— Могут ли российские игроки вытеснить кого-то из бразильцев в «Зените»?

— Сложно судить, потому что важно личное отношение тренера, но мало кто из россиян может вытеснить бразильцев, которых приобретает «Зенит». Селекционная служба внимательно следит за игроками, даже не один сезон, поэтому нашим будет сложно выиграть конкуренцию у них.

В 90-е годы бразильцы приезжали условно говоря с пляжей, но это время прошло, думаю сейчас наши клубы подписывают профессионалов, — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-o-brazil-tsah-v-zenite-nikto-do-kontsa-ne-ponimaet-kak-oni-povedut-sebya-v-odnoj-komande-v-takom-kolichestve/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Константин Лепехин
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