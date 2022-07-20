В КДК РФС озвучили новые штрафы за поведение болельщиков на матчах РПЛ
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о новых штрафах за поведение болельщиков в сезоне-2022/23 РПЛ.
«КДК РФС может применять санкции в виде запрета допуска зрителей в секторы стадиона на период от одного до трех матчей. Что касается скандирования ненормативной лексики, за первый матч был штраф 10 тыс. рублей, за второй — 20 тыс., за третий матч — 30. Сейчас исполком РФС эту норму поменял.
Теперь за скандирование болельщиками ненормативной лексики штраф в РПЛ может быть до 200 тыс. рублей. В первой, второй лиге раньше был штраф 10 тыс. Сейчас этот штраф составит 50 тыс. рублей.
В случае попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, матча санкция может составить до 1 млн рублей. КДК РФС также может наказать клуб проведением матча без зрителей или на нейтральном поле. Впрочем, с учетом бойкота матчей РПЛ большинством активных фанатов вряд ли такие санкции в этом сезоне будут к кому-то применены", — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Ранее КДК РФС на 10 тысяч рублей оштрафовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за выход из пределов технической зоны во время матча 1-го тура РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1