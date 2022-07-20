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Сегодня, 17:19

В КДК РФС озвучили новые штрафы за поведение болельщиков на матчах РПЛ

Руслан Минаев
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о новых штрафах за поведение болельщиков в сезоне-2022/23 РПЛ.

«КДК РФС может применять санкции в виде запрета допуска зрителей в секторы стадиона на период от одного до трех матчей. Что касается скандирования ненормативной лексики, за первый матч был штраф 10 тыс. рублей, за второй — 20 тыс., за третий матч — 30. Сейчас исполком РФС эту норму поменял.

Теперь за скандирование болельщиками ненормативной лексики штраф в РПЛ может быть до 200 тыс. рублей. В первой, второй лиге раньше был штраф 10 тыс. Сейчас этот штраф составит 50 тыс. рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, матча санкция может составить до 1 млн рублей. КДК РФС также может наказать клуб проведением матча без зрителей или на нейтральном поле. Впрочем, с учетом бойкота матчей РПЛ большинством активных фанатов вряд ли такие санкции в этом сезоне будут к кому-то применены", — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее КДК РФС на 10 тысяч рублей оштрафовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за выход из пределов технической зоны во время матча 1-го тура РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4761613-kdk-rfs-uzhestochil-sankcii-za-povedenie-bolelschikov-s-novogo-sezona-rpl.html
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