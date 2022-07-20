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Петржела считает проблемой большое количество бразильцев в «Зените»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что из-за большого количества футболистов одной страны в питерском клубе могут возникнуть проблемы.

На данный момент в команде играют 7 бразильцев, включая новичков клуба — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы.

«Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-zenit-e-to-uzhe-ne-rossijskaya-komanda-a-brazil-skaya/
Властимил Петржела
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ФК Зенит
Густаво Мантуан
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