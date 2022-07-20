Петржела считает проблемой большое количество бразильцев в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что из-за большого количества футболистов одной страны в питерском клубе могут возникнуть проблемы.

На данный момент в команде играют 7 бразильцев, включая новичков клуба — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы.

«Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.